ЕС начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что ЕС начал работу по открытию Офиса оборонных инноваций в Киеве.

Об этом Бретон сказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Бретон напомнил, что ЕС недавно принял новую стратегию в области оборонной индустрии.

"Стратегия призвана не только поддержать европейскую оборонную готовность, но также усилить связи между европейской и украинской оборонными индустриями", – отметил Бретон.

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Он добавил, что новая стратегия устанавливает четким приоритетом дальнейшее развитие сотрудничества.

"Вот почему мы откроем Офис оборонных инноваций в Киеве – чтобы создать мост между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными силами, чтобы европейские стартапы могли помочь украинским солдатам на поле боя. И я рад, что практическая работа по выполнению этой задачи уже началась ", – сказал Бретон.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил перед началом форума, что сейчас идет работа, чтобы сформировать задачи и структуру Офиса.

На форуме в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил убеждение, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.

Об открытии Офиса оборонных инноваций в Киеве еще в феврале объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.