В Италии на троллее погибла туристка

В итальянских Альпах в это воскресенье погибла туристка, которая переправлялась на троллее через долину Валтеллино.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Прокуратура расследует причину гибели на троллее 41-летней туристки, которая упала с большой высоты с троллея над долиной Валтеллино и умерла.

По первым выводам, женщина была уже в нескольких десятках метров от точки прибытия, когда перестала двигаться по тросу и "застряла", вероятно из-за своего небольшого веса. Предполагают, что тогда она запаниковала и сама расстегнула несколько элементов страховки, что привело к ее падению. На момент прибытия помощи женщина была уже мертва.

Реклама:

Для расследования изъяли крепления, в котором переправлялась погибшая, и ее одежду. Следствие попытается выяснить, правильно ли было закреплено оборудование и что именно случилось.

Женщина была марокканкой, которая давно живет в Италии. На момент происшествия с ней были ее племянницы, они без происшествий пересекли долину на этом же троллее перед ней.

Директор компании, которая обслуживает аттракцион, говорит, что шокирован случаем, поскольку это первый инцидент с 2011 года. За это время троллеем воспользовались более 200 тысяч человек.

Напомним, в Турции в апреле один человек погиб и более сотни снимали с кабин из-за аварии на канатной дороге.

В Италии последний резонансный несчастный случай произошел в 2021 году, когда в оборвавшейся кабине погибли 14 из 15 пассажиров.