Макрон отреагировал на пропалестинские протесты во французских университетах

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал блокаду нескольких высших учебных заведений студентами, которые поддерживают палестинцев.

Соответствующее заявление французский президент сделал в интервью La Tribune Dimanche, сообщает "Европейская правда".

Макрон считает, что студенты имеют право на протест и высказывания относительно международных событий.

"Но приказывать учреждению проводить ту или иную политику силой и блокадой, не допускать других студентов в залы под предлогом того, что они евреи, – это не (Французская) Республика", – подчеркнул он.

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Пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po на территории Франции и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.

Ранее руководитель столичного региона Иль-де-Франс, где расположен парижский филиал Sciences Po, заявила о приостановлении выплат для университета из бюджета региона, "пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность".