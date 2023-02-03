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Венецианка наконец даст заключение по закону о деолигархизации, без которого тормозится движение в ЕС

Пятница, 3 февраля 2023, 07:32

Венецианская комиссия объявила, что подготовит свою оценку по так называемому закону о деолигархизации, важного для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Как сообщает "Европейская правда", информацию об этом опубликовала пресс-служба.

"На запрос главы Мониторингового комитета ПАСЕ от 30 января 2023 года, Венецианская комиссия подготовит заключение по закону Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Проект заключения вынесут для утверждения на 134 пленарной сессии Комиссии 10-11 марта 2023 года", - отмечается в сообщении.

Запрос Украины относительно закона о деолигархизации ожидает рассмотрения еще с осени 2021 года, несмотря на то, что в начале вывод ожидали в декабре того же года. Причины такого промедления неизвестны.

После дополнительного запроса руководителя мониторингового комитета вопрос вернули в повестку дня.

Внедрение закона о деолигархизации - среди определенных Еврокомиссией 7 шагов для Украины, которые нужно осуществить для дальнейшей евроинтеграции. При этом, в рекомендации указано, что он должен "учитывать будущий вывод Венецианской комиссии (ВК) по соответствующему законодательству", поэтому выполнение критерия по сути находится  "в режиме ожидания" до появления этого заключения.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Саммит на половине пути: как Украина выполняет 7 требований к кандидату в члены ЕС.

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