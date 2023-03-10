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Стало известно, когда Италия проведет конференцию по восстановлению Украины

Пятница, 10 марта 2023, 22:17

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в пятницу анонсировал проведение в конце апреля конференции по вопросам восстановления Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

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"Сегодня в связи со встречей министров иностранных дел "Группы семи" я объявил, что правительство организует конференцию 26 апреля для восстановления Украины с участием итальянских компаний. Наша приверженность миру и свободе для украинского народа остается неизменной", - говорится в сообщении.

Ранее о проведении конференции в апреле объявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время визита в Киев.

Напомним, предыдущая международная донорская конференция, которая имела целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре, состоялась в декабре 2022 года в Париже с участием более 45 стран и 20 международных организаций.

По ее итогам было объявлено о выделении почти миллиарда евро помощи, которые помогут украинцам пережить зиму на фоне разрушения Россией инфраструктуры.

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Италия Война с РФ

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