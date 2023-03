Стало відомо, коли Італія проведе конференцію з відновлення України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в п’ятницю анонсував проведення наприкінці квітня конференції з питань відбудови України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Сьогодні у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ "Групи семи" я оголосив, що уряд організовує конференцію 26 квітня для відновлення України за участю італійських компаній. Наша прихильність до миру та свободи для українського народу залишається незмінною", – йдеться в повідомленні.

Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese 🇮🇹. Prosegue il nostro impegno in favore della pace e della libertà per il popolo ucraino.