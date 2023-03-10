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Стало відомо, коли Італія проведе конференцію з відновлення України

П'ятниця, 10 березня 2023, 22:17

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в п’ятницю анонсував проведення наприкінці квітня конференції з питань відбудови України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

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"Сьогодні у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ "Групи семи" я оголосив, що уряд організовує конференцію 26 квітня для відновлення України за участю італійських компаній. Наша прихильність до миру та свободи для українського народу залишається незмінною", – йдеться в повідомленні.

Раніше про проведення конференції у квітні оголосила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час візиту до Києва.

Нагадаємо, попередня міжнародна донорська конференція, яка мала на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі, відбулася в грудні 2022 року в Парижі за участю понад 45 країн і 20 міжнародних організацій.

За її підсумками було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією інфраструктури.

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