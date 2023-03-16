Парламент Венгрии назначил новый срок ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Правящая партия Венгрии "Фидес" установила очередной крайний срок голосования за ратификацию протоколов о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический Альянс - последний день марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HVG.

Новая дата была согласована на заседании профильного парламентского комитета во второй половине дня в четверг. По данным источника HVG, причину задержки заместитель лидера фракции "Фидеса" Дьердь Балла объяснил так: "Брюссель врет, как свинья".

Как отмечает издание, вероятно, Балла имел в виду длительный конфликт Венгрии с Европейской комиссией из-за замороженных выплат из фондов ЕС. Таким образом, венгерские власти впервые признали это причиной задержки ратификации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие венгерские чиновники утверждали, что не связывают расширение НАТО с текущими переговорами по вопросам верховенства права в Брюсселе, то есть не используют откладывание вопроса НАТО как шантаж.

На этом фоне в четверг стало известно, что встреча президента Финляндии Сауле Ниинистьо с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом откладывается на пятницу и состоится в Анкаре - в тот же день там будет и Виктор Орбан, хотя о совместной встрече трех лидеров ранее не сообщалось.

Об этом стало известно на фоне неподтвержденных сообщений о том, что Турция планирует ратифицировать вступление отдельно Финляндии в НАТО до парламентских и президентских выборов 14 мая.

Подробно о ситуации, складывающейся с расширением НАТО, читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.