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Вучич говорит, что "не подпишет соглашение" с Косово, на которое официально согласился

Воскресенье, 19 марта 2023, 16:45

Президент Сербии Александар Вучич уверяет, что "не подпишет никакого соглашения" с Косово, несмотря на то, что дал согласие на предложенный ЕС план нормализации отношений.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Комментарии Вучича прозвучали в воскресенье 19 марта после того, как на встрече в Охриде в Северной Македонии он и премьер Косово Альбин Курти согласовали Имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений.

"Я не захотел подписывать договорённость об имплементационном приложении вчера вечером, ни поддерживаемое ЕС соглашение (обсуждавшееся в феврале - ред.)... Я не хочу подписывать никаких юридически обязывающих документов с Косово, потому что Сербия не признает его независимость", - заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что при этом стремится к "нормальным отношениям" с Косово. "Мы хотим путешествовать, вести бизнес. Нельзя жить изолированно за 100-метровой стеной", - добавил он.

Напомним, Альбин Курти после договоренности 18 марта заявил, что есть основания говорить о признании Косово.

В согласованной устно договоренности говорится о том, что Косово должно предоставить большую автономию самоуправления муниципалитетам, где преобладают этнические сербы, тогда как Сербия не будет блокировать вступление Косово в международные организации.

ЕС обязался организовать донорскую конференцию в течение 150 дней для создания пакета инвестиционной и финансовой помощи для Косово и Сербии.

В прошлом месяце в Брюсселе Косово и Сербия согласились на поддержанное Западом соглашение о нормализации отношений после почти 10 лет диалога при посредничестве ЕС, в ходе которого был достигнут незначительный прогресс. Однако, все еще было необходимо согласие по приложению об имплементации плана, которое было в центре внимания субботних дискуссий.

Подробнее читайте в статье - Шанс, но не гарантия: способно ли соглашение Сербии и Косово установить мир на Балканах.

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Сербия Косово

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