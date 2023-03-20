Боррель уточнил детали "исторического решения" ЕС о закупке боеприпасов Украине

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подтвердил достижение договоренности о плане предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Историческое решение. По моему предложению государства-члены ЕС согласились предоставить один миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев", - написал Боррель в Twitter.

Он уточнил, что план будет воплощаться в трех направлениях.

Во-первых, из Европейского фонда мира будет выделен 1 миллиард евро на компенсацию поставок государств-членов; во-вторых, еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов; и в-третьих, государства ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

A historic decision.



Following my proposal, Member States agreed to deliver 1 mio rounds of artillery ammunition within the next 12 months.



We have a 3 track approach:

1) €1 bn for immediate delivery

2) €1 bn for joint procurement

3) commission to ramp up production capacity pic.twitter.com/CCNOaxE4bk — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 20, 2023

Ранее неофициально стало известно, что на заседании Совета ЕС министры достигли согласия по инициативе совместных поставок боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов.

Главный дипломат ЕС перед тем публично рассказывал, что речь идет о плане с тремя направлениями на общую сумму 2 млрд евро. Его цель, во-первых - это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, введение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принимал участие в заседании дистанционно, подчеркнул, что артиллерийские боеприпасы являются первым приоритетом и от объемов и темпов поставок напрямую зависит сохранение жизней украинцев.