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Боррель уточнил детали "исторического решения" ЕС о закупке боеприпасов Украине

Понедельник, 20 марта 2023, 17:32

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подтвердил достижение договоренности о плане предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Историческое решение. По моему предложению государства-члены ЕС согласились предоставить один миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев", - написал Боррель в Twitter.

Он уточнил, что план будет воплощаться в трех направлениях.

Во-первых, из Европейского фонда мира будет выделен 1 миллиард евро на компенсацию поставок государств-членов; во-вторых, еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов; и в-третьих, государства ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

Ранее неофициально стало известно, что на заседании Совета ЕС министры достигли согласия по инициативе совместных поставок боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов.

Главный дипломат ЕС перед тем публично рассказывал, что речь идет о плане с тремя направлениями на общую сумму 2 млрд евро. Его цель, во-первых - это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, введение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принимал участие в заседании дистанционно, подчеркнул, что артиллерийские боеприпасы являются первым приоритетом и от объемов и темпов поставок напрямую зависит сохранение жизней украинцев.

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