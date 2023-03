Боррель уточнил детали "исторического решения" ЕС о закупке боеприпасов Украине

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подтвердил достижение договоренности о плане предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Историческое решение. По моему предложению государства-члены ЕС согласились предоставить один миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев", - написал Боррель в Twitter.

Он уточнил, что план будет воплощаться в трех направлениях.

Во-первых, из Европейского фонда мира будет выделен 1 миллиард евро на компенсацию поставок государств-членов; во-вторых, еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов; и в-третьих, государства ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

