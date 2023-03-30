Парламент Австрии поддержал упрощенное трудоустройство беженцев из Украины

Национальный совет Австрии в четверг поддержал обновление правил трудоустройства для беженцев из Украины, в частности относительно знания немецкого языка и проверок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Согласно решению австрийского парламента, владельцы карточки перемещенного лица смогут устроиться на любую работу в Австрии без предварительного разрешения и не будут должны проходить предварительную проверку зарплаты и условий труда.

Кроме того, отдельно было упрощено трудоустройство для сезонных работников - им достаточно будет подтвердить знание немецкого языка на уровне А1, а не А2, как было раньше.

А для ключевых работников, квалифицированных работников дефицитных профессий и основателей стартапов в Австрии будет учитываться знание французского, испанского и боснийско-хорватско-сербского языков на уровне В1.

Как пояснила государственный секретарь Австрии по вопросам туризма Сюзанна Краус-Винклер, решение Национального совета даст толчок для преодоления дефицита квалифицированных работников.

Ранее парламент Австрии одобрил поправки к специальному положению о перемещенных лицах, что продлевает на год право на временное проживание для беженцев из Украины - то есть до 4 марта 2024 года.

По состоянию на конец 2022 года в Австрии зарегистрировали почти 91 тысячу беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии. При этом около половины украинцев, которые бежали в Австрию от войны, хотят остаться в стране навсегда.