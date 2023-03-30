Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Парламент Австрии поддержал упрощенное трудоустройство беженцев из Украины

Четверг, 30 марта 2023, 21:56

Национальный совет Австрии в четверг поддержал обновление правил трудоустройства для беженцев из Украины, в частности относительно знания немецкого языка и проверок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Согласно решению австрийского парламента, владельцы карточки перемещенного лица смогут устроиться на любую работу в Австрии без предварительного разрешения и не будут должны проходить предварительную проверку зарплаты и условий труда.

Кроме того, отдельно было упрощено трудоустройство для сезонных работников - им достаточно будет подтвердить знание немецкого языка на уровне А1, а не А2, как было раньше.

А для ключевых работников, квалифицированных работников дефицитных профессий и основателей стартапов в Австрии будет учитываться знание французского, испанского и боснийско-хорватско-сербского языков на уровне В1.

Как пояснила государственный секретарь Австрии по вопросам туризма Сюзанна Краус-Винклер, решение Национального совета даст толчок для преодоления дефицита квалифицированных работников.

Ранее парламент Австрии одобрил поправки к специальному положению о перемещенных лицах, что продлевает на год право на временное проживание для беженцев из Украины - то есть до 4 марта 2024 года.

По состоянию на конец 2022 года в Австрии зарегистрировали почти 91 тысячу беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии. При этом около половины украинцев, которые бежали в Австрию от войны, хотят остаться в стране навсегда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія

Статьи

Босния в нескольких шагах от развала: как разжигают еще один горячий конфликт возле границ ЕС

Стараниями РФ и ее союзников у Боснии и Герцеговины есть все шансы снова стать горячей точкой на карте Балкан. Сможет ли Запад остановить этот план? (укр.)
30 марта 2023 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Региональная политика и требования ЕС: что нужно сделать Украине

По параметру "региональная политика" Украина получила 2 балла из 5. Значит, нам нужны доработки по нескольким направлениям.
30 марта 2023 — Наталья Галецкая, Львовский областной совет

Шотландия ищет идентичность: чего ждать от первого мусульманина во главе страны

Интересно, как глава правительства Шотландии пакистанского происхождения будет взаимодействовать с премьером Британии индийского происхождения.
30 марта 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда