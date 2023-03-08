В Вильнюсе окончательно переименовали музей Пушкина

Вильнюсский городской совет в среду принял решение о переименовании Литературного музея имени Александра Пушкина в Музей Маркучайского имения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"На территории Вильнюсского муниципалитета есть несколько замечательных имений - Веркяйский, Траку Воке, есть и хорошее Маркучайское имение, которое когда-то получило название литературного музея русского поэта Пушкина из-за родства владельцев с поэтом. Мы перезагрузим историю, вернемся к историческому названию начала XX века", - прокомментировал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, в музее будут акценты русской литературы Литвы, но "будут и дополнительные виды деятельности".

В решении горсовета Вильнюса указано, что предложенное название Музей Маркучайского имения согласовано с министерством культуры, Государственной комиссией по языку и представителями кафедры истории Вильнюсского университета.

Новое название лучше отражает деятельность музея - музей занимается исследованиями, проводит выставки, лекции, мастер-классы, связанные с историческим и культурным наследием вильнюсских имений и имений всей Литвы.

Владельцы имения называли его в начале XX века имением Маркутье. Так в своем завещании имение называет последняя его хозяйка Варвара Пушкина. Сам Александр Пушкин при этом никогда не приезжал в Вильнюс.

Происхождение названия Маркучай до конца не выяснено: известно, что окрестности называли Сакалайчай, Свистаполе, использовали и название Маркучай.

В Литве в прошлом году каунасская гимназия имени Пушкина была переименована в каунасскую международную школу. А Вильнюс также назвал улицу, ведущую к российскому посольству, улицей Героев Украины.