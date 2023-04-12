В Еврокомиссии отреагировали на видео с казнью украинского пленного

В Еврокомиссии отметили, что видео с казнью украинского военнопленного – если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении РФ международным правом, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Масрали в ответ на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь отметила, что в ЕС пока не знают, правдивое ли видео, которое начало распространяться в российских Telegram-каналах.

"Если его правдивость подтвердится, это будет еще одно подтверждение бесчеловечного характера российской агрессии. Убийство военнопленных – это серьезное нарушение Женевской конвенции, и это демонстрирует еще раз, что Россия полностью игнорирует международное право и, в частности, международное гуманитарное право", – подчеркнула она.

Масрали отметила, что Россия должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и гарантировать человечное обращение с военнопленными.

"ЕС подчеркивает готовность привлечь к ответственности всех исполнителей и соучастников военных преступлений совершенных в контексте агрессивной войны РФ против Украины", – добавила она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое видео с жестокой казнью украинского пленного подчеркивает необходимость исключить Россию из Совета безопасности ООН и организации в целом.

Глава МИД Эстонии заявил, что после таких фактов невозможно говорить о каком-то диалоге с Россией или присутствии российских спортсменов на Олимпийских играх.

В Минобороны Украины призвали не распространять видео убийства украинского защитника и воздержаться от предположений относительно личности погибшего. СБУ начала досудебное расследование по факту видео, глава ведомства пообещал найти убийц.