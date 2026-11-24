Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в его стране никому, в том числе и Украине, не разрешат использовать свое воздушное пространство, море или сушу для нанесения ударов, а Киеву будет направлен сигнал о риске загрязнения окружающей среды, угрожающем Балтийскому морю, если Украина начнет атаковать нефтяные танкеры в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Премьер-министр Эстонии отметил, что сухопутные и морские территории Эстонии закрыты для атак на другие суда, в частности на нефтяные танкеры.

"Мы сказали нашим союзникам, в том числе и Украине, что мы не делимся нашим воздушным пространством, морским или наземным – никто другой не может его использовать. Украине обязательно будет направлен сигнал о риске загрязнения окружающей среды. Они, вероятно, уже получили его на более низком уровне, чем на уровне лидеров государств, но это обязательно будет повторено", – сказал Михал.

По словам премьер-министра, однако, необходимо учитывать, что украинские атаки на теневой флот и инфраструктуру России будут продолжаться, поскольку эти суда играют ключевую роль в финансировании военной машины Кремля и транспортировке оружия.

"Не стоит полагать, что эти атаки на российскую инфраструктуру или российские корабли в Балтийском море или любом другом море будут последними. Поскольку почти половина военного финансирования Путина поступает именно с этих кораблей, и они также перевозят оружие, я бы не стал предполагать, что они не будут атакованы снова в какой-то момент", – заявил он.

Впрочем, Кристен Михал подчеркнул, что повреждение танкеров, находящихся в плохом техническом состоянии, представляет угрозу для Балтийского моря.

"Некоторые корабли теневого флота были в плохом состоянии, они могут быть повреждены и давать течь. В случае с этим последним судном, Sparta II, а также со всеми другими судами, находящимися под угрозой или подвергшимися удару, потенциальная утечка нефти представляет серьезную угрозу для состояния Балтийского моря", – добавил эстонский премьер-министр.

Напомним, 21 ноября финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

В пограничной службе Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября было поражено украинскими беспилотниками.

Впоследствии Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в содействии Киеву из-за якобы разрешения украинским войскам использовать свое воздушное пространство.