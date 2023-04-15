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Макрон подписал закон о непопулярной пенсионной реформе

Суббота, 15 апреля 2023, 08:30

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, против которого уже несколько месяцев проходят массовые протесты.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Окончательно утвердив реформу, Макрон таким образом в очередной раз отклонил призывы профсоюзов, которые после решения Конституционного совета в пятницу – который не увидел несоответствия реформы основному закону – просили президента не ставить подпись.

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По закону Макрон имел 15 дней на то, чтобы подписать закон, что является последним шагом для вступления его в силу.

Также Макрон в пятницу предложил представителям профсоюзов и работодателям провести встречу на следующей неделе.

Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.

Читайте подробнее на эту тему в статье: Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну

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Франция