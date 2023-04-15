Украина на следующей неделе может начать поставки электроэнергии в Словакию

Украина 17 апреля может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт ежечасно.

Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет "Европейская правда".

Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сечений в направлении Словакии был проведен в субботу на дату поставки 17 апреля.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности в этом направлении среди четырех участников.

"Экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и сейчас продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей", – говорится в сообщении.

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу сейчас составляет 400 МВт. В "Укрэнерго" добавили, что совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

Напомним, 7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в ЕС в условиях профицита генерирующей мощности.