В ЕС договорились о создании гражданской миссии для Молдовы

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в понедельник поддержали создание гражданской миссии Евросоюза для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, которое есть в распоряжении Европейской правды.

Миссия будет работать под названием EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova) в рамках общей политики безопасности.

"Цель этой гражданской миссии – улучшать устойчивость сектора безопасности страны в сфере кризисного менеджмента и гибридных угроз, в том числе кибербезопасности, а также противодействовать иностранным кампаниям манипуляции информацией и вмешательства", – объясняют в коммюнике.

Миссия будет предоставлять советы на стратегическом уровне по разработке соответствующих стратегий и политик и поможет построить систему раннего выявления угроз и реагирования на них.

По просьбе официального Кишинева, изначальный мандат миссии – 2 года, штаб-квартира разместится в Молдове. Главным ответственным за проект в Брюсселе будет Стефано Томат из специального директората Европейской службы внешних дел, который координирует все 11 гражданских миссий ЕС в Европе, Азии и Африке.

Непосредственного руководителя миссии в Молдове определят в ближайшем будущем.

Молдова пригласила ЕС развернуть в стране гражданскую миссию в январе 2023 года.

Также ожидается, что министры ЕС согласуют создание нового санкционного механизма, через который будут применять санкции в отношении причастных к дестабилизации Молдовы.