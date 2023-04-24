В ЕС договорились о создании гражданской миссии для Молдовы
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в понедельник поддержали создание гражданской миссии Евросоюза для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.
Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, которое есть в распоряжении Европейской правды.
Миссия будет работать под названием EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova) в рамках общей политики безопасности.
"Цель этой гражданской миссии – улучшать устойчивость сектора безопасности страны в сфере кризисного менеджмента и гибридных угроз, в том числе кибербезопасности, а также противодействовать иностранным кампаниям манипуляции информацией и вмешательства", – объясняют в коммюнике.
Миссия будет предоставлять советы на стратегическом уровне по разработке соответствующих стратегий и политик и поможет построить систему раннего выявления угроз и реагирования на них.
По просьбе официального Кишинева, изначальный мандат миссии – 2 года, штаб-квартира разместится в Молдове. Главным ответственным за проект в Брюсселе будет Стефано Томат из специального директората Европейской службы внешних дел, который координирует все 11 гражданских миссий ЕС в Европе, Азии и Африке.
Непосредственного руководителя миссии в Молдове определят в ближайшем будущем.
Молдова пригласила ЕС развернуть в стране гражданскую миссию в январе 2023 года.
Также ожидается, что министры ЕС согласуют создание нового санкционного механизма, через который будут применять санкции в отношении причастных к дестабилизации Молдовы.