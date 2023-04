У ЄС погодили заснування цивільної місії для Молдови

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у понеділок підтримали створення цивільної місії Євросоюзу для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.

Про це йдеться у комюніке Ради ЄС, що є у розпорядженні Європейської правди.

Місія працюватиме під назвою EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova) у рамках спільної політики безпеки.

"Мета цієї цивільної місії – покращувати стійкість безпекового сектора країни у сфері кризового менеджменту та гібридних загроз, у тому числі кібербезпеки, а також протидіяти іноземним кампаніям маніпуляції інформацією та втручання", – пояснюють у комюніке.

Місія надаватиме поради на стратегічному рівні щодо розробки відповідних стратегій і політик та допоможе розбудувати систему раннього виявлення загроз та реагування на них.

На прохання офіційного Кишинева, початковий мандат місії складатиме 2 роки, штаб-квартира розміститься у Молдові. Головним відповідальним за проєкт у Брюсселі буде Стефано Томат зі спеціального директорату Європейської служби зовнішніх справ, який опікується усіма 11 цивільними місіями ЄС у Європі, Азії та Африці.

Безпосереднього керівника місії у Молдові визначать у найближчому майбутньому.

Молдова запросила ЄС розгорнути в країні цивільну місію у січні 2023 року.

Також очікується, що міністри ЄС погодять створення нового санкційного механізму, через який вживатимуть заходів щодо причетних до дестабілізації Молдови.