В Нидерландах через полгода договорились о коалиции, имя премьера еще неизвестно

Четыре нидерландские партии, в том числе и ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, которые с конца ноября вели переговоры о новой коалиции после парламентских выборов, 15 мая договорились о формировании правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS, Вилдерс заявил журналистам после последнего раунда переговоров.

Лидер ультраправых Нидерландов заявил о достижении договоренности с Народной партией за свободу и демократию (VVD), которую возглавлял действующий глава правительства Марк Рютте, центристской "Новый социальный контракт" (NSC) и партией "Фермерско-гражданское движение" (BBB).

Теперь их договоренность будет передана на рассмотрение фракциям партий в нижней палате парламента Нидерландов.

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Пока ничего не известно о кандидатуре будущего премьер-министра и лидера коалиции. Вилдерс сказал журналистам, что стороны обсуждали этот вопрос, но продолжат дискуссии "на более позднем этапе".

Коалиция будет иметь 88 мест в 150-местной нижней палате парламента. Ожидается, что новое правительство введет более жесткую политику в отношении миграции.

Коалиционные переговоры достигли большего прогресса с тех пор, как лидер Партии свободы несколько смягчил свою радикальную риторику и согласился не быть премьер-министром, чтобы сформировать коалицию.

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