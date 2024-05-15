В Британии судят двух обвиняемых в сговоре с целью убийства евреев

Двое мужчин предстали перед судом в Великобритании по обвинению в планировании нападения и убийства членов еврейской общины и других лиц с использованием автоматического оружия на северо-западе Англии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В заявлении полиции Большого Манчестера говорится, что 36-летнему Валиду Саадауи и 50-летнему Амару Хусейну предъявили обвинения в подготовке террористических актов.

В то же время младшего брата Саадауи, 35-летнего Билеля, обвинили в нераскрытии информации о террористическом акте.

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Прокуроры заявили, что Саадауи и Хуссейн планировали совершить теракт, на который их вдохновила террористическая группировка "Исламское государство", для чего планировали использовать автоматическое оружие.

Их целями были еврейская община на северо-западе Англии, а также сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

По версии следствия, двое обвиняемых готовили теракты в период с 13 декабря 2023 года до прошлого четверга, сообщает AP.

На прошлой неделе их арестовала полиция Большого Манчестера. Они были задержаны без права на залог и должны явиться 24 мая на слушания в Центральном уголовном суде.

Еврейский консультативный орган по вопросам безопасности, Community Security Trust (CST), заявил, что эти обвинения являются очень серьезными и являются частью тенденции к росту уровня антисемитской преступности.

"Это очередной случай, который демонстрирует, почему еврейская община нуждается в столь широких мерах безопасности, и почему наше постоянное партнерство с полицией и правительством настолько жизненно важно", – говорится в заявлении CST.

Ранее в Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, спасавших евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне.

В начале мая стало известно, что с момента нападения террористов ХАМАС на Израиль до конца 2023 года в Швеции зарегистрировали более 100 преступлений на почве антисемитской ненависти – что в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.

Еще в ноябре 2023 года Европейская комиссия заявила, что европейские евреи снова живут в страхе на фоне всплеска антисемитских инцидентов по всей Европе за несколько недель, прошедших после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.