Кулеба объяснил, почему НАТО должен принять Украину

Министр иностранных дел Украины утверждает, что на саммите в Вильнюсе НАТО должен определить обозримые перспективы вступления Украины – потому что "Киеву нужен Альянс, а Альянсу нужен Киев".

Об этом говорится в его большой статье для Foreign Affairs, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба отметил, что вступление Финляндии в НАТО стало "сдвигом тектонических плит европейской безопасности", и этот сдвиг не будет завершен, пока к Альянсу не присоединится и Украина.

Он акцентировал на том, что с полномасштабным нападением России на Украину Путин начал разрушать порядок безопасности в Европе, который сформировался после Второй мировой войны, поэтому ставки крайне высоки не только для Украины – от развязки в войне зависит мир и стабильность в Европе в будущем.

"Для этого нужно признать неизбежное: Украина вступит в НАТО, и это произойдет скорее раньше, чем позже. Альянсу пора оставить поиск оправданий и начать процесс, который завершится вступлением Украины. Это продемонстрирует Путину, что он уже потерпел неудачу, и заставит его умерить амбиции", – аргументирует глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина, защищаясь, уже доказала, что более чем готова к членству и будет ценным союзником.

Он призвал членов Альянса отойти от неопределенности в вопросе вступления Украины. "Сейчас нам нужно четкое письменное обязательство от союзников, которое определит путь к вступлению Украины в НАТО", – отмечает Кулеба.

По его мнению, именно отсутствие определенности после Бухарестского саммита 2008 года стало "наилучшим союзником для Путина".

Он отверг самый распространенный аргумент против принятия Украины в Альянс – что изменение внеблокового статуса Украины может "спровоцировать Москву".

Кулеба напомнил, что на момент, когда Россия оккупировала Крым и начала гибридную агрессию на Донбассе, Украина была внеблоковым государством. И тогда, когда Путин пошел на полномасштабное вторжение, НАТО еще не давал Украине обозримых перспектив вступления. Наконец, он приводит в пример вступление в Альянс Финляндии – реакцией России на увеличение границы с НАТО на 1300 км стало лишь преуменьшение важности ее вступления в целом.

Так же, отметил он, потеряли актуальность аргументы, что в украинском обществе нет однозначной поддержки вступления или что она очень отличается в зависимости от региона.

Кулеба напомнил также, что общество в странах-членах НАТО – от 65% до 80% опрошенных в зависимости от страны – воспринимают нападение России на Украину как нападение на Европу в целом.

"И лидеры большинства стран НАТО, и общественность в этих странах воспринимают Украину как неотъемлемую часть западной архитектуры безопасности. Пора действовать в соответствии с этими убеждениями", – отметил он.

По словам министра, несущественен и аргумент об отсутствии единства в Альянсе по проводу принятия Украины. В качестве примера он приводит решение ЕС о статусе кандидата для Украины, что в начале пути также выглядело маловероятным.

"Российская агрессия против Украины уже придала Альянсу новую силу и новый raison d'être (смысл существования, значимость. – Ред.). Преодолев разногласия с союзниками, к НАТО присоединилась Финляндия. Швеция тоже пройдет этот путь, а со временем его может пройти и Украина. Это лишь вопрос политической воли...

Пора оставить оправдания и наконец признать, что нет альтернативы полноправному членству Украины, если цель НАТО – обеспечение безопасности евроатлантического сообщества... Если оставить Украину уязвимой, это приведет лишь к дальнейшей нестабильности и российской агрессии", – отмечает он.

Кулеба отметил, что вовсе не ставит под сомнение текущую поддержку Украины, но у него есть опасения по поводу того, какова более долгосрочная стратегия НАТО в отношении Украины, и не окажется ли она снова слишком осторожной.

Он также акцентировал на том, что Украину следует рассматривать не только как того, кто "является проблемой", но и как преимущество для самого НАТО: сейчас Украина защищает восточный фланг НАТО и приобретает ценный опыт, который может быть интересен европейским армиям, которые до сих пор не имели практического опыта столь масштабной войны.

"На предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе государства-члены НАТО должны отправить России четкий письменный сигнал о том, что игра завершена: Украина является частью Запада, она на пороге Альянса, и вскоре войдет в его двери. Чтобы избежать недоразумений, речь идет не о немедленном членстве, а о том, чтобы союзники НАТО сделали исторический шаг к принятию Украины в Альянс", – убеждает Кулеба.

По его мнению, в Плане действий по членству для Украины уже нет необходимости – поскольку Финляндия и Швеция стали прецедентом, что при соответствии критериям можно вступить без этого этапа, а Украина более чем соответствует критериям для присоединения.

Кулеба призывает на НАТО принять политическое решение, которое либо определит график вступления Украины непосредственно на саммите в Вильнюсе, либо обяжет представить его до конца 2023 года.

"Вступление – это процесс, и достижение конечной цели полноправного членства Украины в Альянсе будет зависеть в том числе от ситуации с безопасностью, но этот процесс должен начаться немедленно. Было бы целесообразно, чтобы члены НАТО решили, какие именно гарантии безопасности они хотят предложить Украине сейчас, до вступления, и какие из этих гарантий будут продолжать действовать после того, как Украина станет членом НАТО (кроме тех, которые закреплены в Североатлантическом договоре). Если НАТО не решится на действия в Вильнюсе, то продолжит нести позор Бухареста. Пора действовать... Украине нужен НАТО, а НАТО нужна Украина", – подчеркнул он.

Напомним, Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО.

Тем временем лидеры балтийских государств призвали обеспечить на саммите в Вильнюсе конкретный прогресс по вступлению Украины в НАТО.