Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия осталась членом "Группы восьми" то войны в Украине могло бы и не быть.

Об этом он сказал во время общения с журналистами ко дню Дня благодарения, сообщает "Европейская правда".

Комментируя возможное участие правителя РФ Владимира Путина в саммите лидеров "Группы двадцати" во Флориде в следующем месяце, Трамп упомянул о том, что Россию исключили из "Группы восьми" (ныне – "Группы семи").

Президент США предположил, что если бы этого не произошло, войны в Украине сейчас могло бы не быть.

"Если бы он остался членом, возможно, сейчас не было бы этой войны. Он очень обиделся, когда это произошло. А теперь это G7", – заявил глава Белого дома.

"Я верю, что если бы они этого не сделали – я действительно твердо убежден, что если бы они этого не сделали – то сейчас у нас не было бы этой войны. Первой леди не пришлось бы ехать туда и пытаться добиться перемирия, чтобы вывезти людей", – добавил Трамп, упомянув о гуманитарной миссии Мелании Трамп в Олешках.

Он заверил, что не проголосовал бы за исключение России из этого формата, если бы был президентом тогда.

Отметим, что Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году за аннексию Крыма, после чего она начала агрессию на востоке Украины.

Президент США отметил, что хотел бы видеть Путина на саммите лидеров G20 во Флориде, хотя "некоторым это бы не понравилось".

"И мы говорим о России и Украине. Я сказал: "Разве не было бы хорошо, если бы Россия присутствовала в зале?", – пояснил Трамп.

Напомним, Вашингтон официально пригласил российского правителя принять участие во встрече лидеров "Группы двадцати" в Майами в следующем месяце.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в Майами.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что возможное участие главы Кремля Владимира Путина в саммите G20 в Майами в декабре может создать риск легитимизации возвращения России на международные форумы в то время, когда продолжается война в Украине.