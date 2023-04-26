В Польше начали расследование в отношении лидера оппозиции Туска

Польские прокуроры начали расследование предполагаемого злоупотребления властью лидером оппозиции Дональдом Туском, когда он был премьер-министром 10 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Прокуратура Варшавы заявила, что начала расследование от имени польского бизнесмена, который утверждает, что Туск злоупотреблял своей властью, расследуя его бизнес и заставляя его прекратить импорт угля из России.

Бизнесмен Марек Фалента был осужден и приговорен к 2,5 годам тюрьмы за организацию тайной записи частных разговоров политических и деловых лидеров в варшавских ресторанах в 2013 и 2014 годах.

Эти разговоры были опубликованы в польских СМИ в 2014 году. Вскоре после этого Туск покинул Польшу, чтобы занять должность президента Евросовета, но публикация вызвала скандал, который способствовал поражению в 2015 году центристского, проевропейского правительства, возглавляемого его партией "Гражданская платформа". На его место была избрана нынешняя консервативная правящая партия.

В заявлении окружной прокуратуры Варшавы во вторник говорится, что целью разбирательства является "проверка обстоятельств, указанных в уведомлении о правонарушении".

Фалента утверждает, что Туск злоупотребил своими полномочиями, приказав провести проверку компании, которой он руководил и которая импортировала российский уголь в Польшу.

"По мнению уведомившей стороны, преступление должно было заключаться в превышении служебных полномочий в связи с вмешательством в дела коммерческого юридического лица и принуждением его прекратить свою деятельность", – сказала в своем заявлении Александра Скшинярж, пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве.

По ее словам, на данном этапе прокуратура не планирует допрашивать Туска.

В то время Польша импортировала большое количество угля из России и Туск стремился это пресечь. После того как "Гражданская платформа" потеряла власть в 2015 году, импорт угля из России в Польшу увеличился, но прекратился после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

С самого начала дела о прослушке в 2014 году Туск предположил, что она была написана "кириллицей", намекнув, что Россия приложила руку к попытке ослабить его правительство, поскольку оно выступало против импорта российского угля и стремилось к прочным связям с ЕС.