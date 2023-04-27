Партия Эрдогана и его спикер опровергли слухи о якобы инфаркте у президента

В партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его коммуникационной службе опровергли слухи о том, что причиной недомогания Эрдогана стал инфаркт.

Как сообщает "Европейская правда", их заявления приводит агентство Anadolu.

Заместитель руководителя и представитель Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что в сети распространяются "аморальные ложные новости" о здоровье Эрдогана.

Он заверил, что президент продолжает выполнять должностные обязанности и после однодневной паузы вернется к запланированному графику, а также поблагодарил всех, кто пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления.

Руководитель пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун распространил вместе со своим комментарием несколько примеров сообщений с предположениями, что Эрдогану пришлось взять паузу в предвыборной кампании из-за инфаркта и его якобы экстренно госпитализировали.

"Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента... Завтра президент по видеосвязи примет участие в открытии атомной электростанции. Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ – со своим лидером и Эрдоган и его партия направляются к победе на выборах 14 мая", – заявил спикер.

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.



The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.



No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023

Напомним, вечером 25 апреля Эрдогану неожиданно стало плохо во время телеэфира, из-за чего программу приостанавливали, а затем преждевременно завершили. Президент после паузы возвращался в студию и объяснил, что устал от интенсивного графика последних дней и имеет проблемы с желудком.

Впоследствии стало известно, что Эрдоган отменил предвыборную программу в среду по совету врачей.

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, на которых 69-летний Эрдоган будет соревноваться с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Эрдоган за шаг до поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.