Партия Эрдогана и его спикер опровергли слухи о якобы инфаркте у президента

В партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его коммуникационной службе опровергли слухи о том, что причиной недомогания Эрдогана стал инфаркт.

Как сообщает "Европейская правда", их заявления приводит агентство Anadolu.

Заместитель руководителя и представитель Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что в сети распространяются "аморальные ложные новости" о здоровье Эрдогана.

Он заверил, что президент продолжает выполнять должностные обязанности и после однодневной паузы вернется к запланированному графику, а также поблагодарил всех, кто пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления.

Руководитель пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун распространил вместе со своим комментарием несколько примеров сообщений с предположениями, что Эрдогану пришлось взять паузу в предвыборной кампании из-за инфаркта и его якобы экстренно госпитализировали.

"Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента... Завтра президент по видеосвязи примет участие в открытии атомной электростанции. Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ – со своим лидером и Эрдоган и его партия направляются к победе на выборах 14 мая", – заявил спикер.

