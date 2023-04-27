Партия Эрдогана и его спикер опровергли слухи о якобы инфаркте у президента
В партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его коммуникационной службе опровергли слухи о том, что причиной недомогания Эрдогана стал инфаркт.
Как сообщает "Европейская правда", их заявления приводит агентство Anadolu.
Заместитель руководителя и представитель Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что в сети распространяются "аморальные ложные новости" о здоровье Эрдогана.
Он заверил, что президент продолжает выполнять должностные обязанности и после однодневной паузы вернется к запланированному графику, а также поблагодарил всех, кто пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления.
Руководитель пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун распространил вместе со своим комментарием несколько примеров сообщений с предположениями, что Эрдогану пришлось взять паузу в предвыборной кампании из-за инфаркта и его якобы экстренно госпитализировали.
"Решительно отвергаем эти безосновательные заявления о здоровье президента... Завтра президент по видеосвязи примет участие в открытии атомной электростанции. Никакая дезинформация не изменит тот факт, что турецкий народ – со своим лидером и Эрдоган и его партия направляются к победе на выборах 14 мая", – заявил спикер.
We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023
The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.
No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS
Напомним, вечером 25 апреля Эрдогану неожиданно стало плохо во время телеэфира, из-за чего программу приостанавливали, а затем преждевременно завершили. Президент после паузы возвращался в студию и объяснил, что устал от интенсивного графика последних дней и имеет проблемы с желудком.
Впоследствии стало известно, что Эрдоган отменил предвыборную программу в среду по совету врачей.
14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, на которых 69-летний Эрдоган будет соревноваться с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Эрдоган за шаг до поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.