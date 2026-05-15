Что скрывается за планом "ассоциированного членства" Украины в ЕС и согласится ли на это Киев

18 мая канцлер Германии Фридрих Мерц направил письмо трем руководителям Европейского Союза: президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Антониу Коште и представителю кипрского председательства, президенту Никосу Христодулидису.

В нем глава немецкого правительства высказал идею "ассоциированного членства" в ЕС для Украины.

О том, что конкретно предлагает немецкий канцлер и почему эта идея неприемлема для Украины, читайте в важной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко. Далее – краткое изложение статьи.

Берлин подчеркивает в документе, что это не замена полноценного членства. Что Украина должна стать полноправным участником Евросоюза, а идея канцлера Фридриха Мерца не заменяет вступление, а, мол, дополняет его. Но документ этого не подтверждает.

Путь, предложенный немецким канцлером, построен таким образом, что на долгие годы заморозит наше пребывание в "прихожей Евросоюза", одновременно открыв двери для других кандидатов, включая Молдову. А Украина в это время не будет иметь никаких преимуществ и не получит никакого влияния на функционирование Евросоюза – хотя будет вынуждена подчиняться его решениям.

Кроме того, проблематично даже название "ассоциированное членство", которое предлагает канцлер Германии. Украина уже имеет Соглашение об ассоциации с ЕС. Предлагать "еще одну ассоциацию" без каких-либо юридических гарантий ее сохранения и без каких-либо реальных преимуществ – вариант, обреченный на провал.

Украине предлагают предоставить право участия во всех саммитах Евросоюза, а также в заседаниях Совета министров – главного законодательного и политического органа ЕС. Но в оба органа Украину пригласят лишь в качестве наблюдателя, без права голоса.

Украина должна получить пост еврокомиссара, но также с урезанными правами – по сути, лишь для наблюдения за работой Еврокомиссии, а не для участия в ней. Украинский комиссар также не будет иметь права голоса. А еще – должен остаться без "портфеля", то есть без закрепленного за ним сектора политики ЕС.

Украине хотят дать право избирать своих депутатов в Европарламент. Но это будут так называемые "недепутаты" – опять же без права голоса, из-за чего их влияние в парламенте будет стремиться к нулю.

То же самое касается всех других органов Евросоюза – например, Суда ЕС, где должен появиться ассоциированный судья от Украины без реальных полномочий и влияния.

Финансирование Украины по правилам, действующим для членов Евросоюза, также не начнется – нас не включат в макрофинансовую рамку ЕС. Будут отдельные проекты помощи Украине – но это у Киева есть и сейчас.

Есть только один сектор, в отношении которого Мерц предлагает интегрировать Украину безотлагательно. Это – сектор безопасности. Здесь Берлин готов приобщить Киев ко всем процессам, в том числе к взаимным гарантиям безопасности по статье 47.2 (это такой европейский аналог статьи 5 НАТО).

Спецформат "ассоциированного членства" Берлин хочет распространить исключительно на Украину. Мерц объясняет это особой ситуацией, напоминая, что Украина – государство в состоянии войны.

На практике это означает, что существующая сейчас связь Украины и Молдовы на пути к вступлению будет безвозвратно разорвана.

В то время как Киев получит лишь право посмотреть, как работают органы ЕС, для Молдовы (а также государств Западных Балкан) Фридрих Мерц предлагает ускоренный путь к полноценному членству.

Кроме того, статус, предложенный Мерцем, невозможно закрепить юридически.

В случае смены власти в Берлине или Брюсселе Украина может остаться даже без него.

Несмотря на всю эту критику, то, что в Европе ищут креативные форматы вступления Украины, – это хорошо. Понимание того, что вступление Украины нужно самой Европе, все больше укрепляется в столицах ЕС. Однако в переговорах об условиях вступления Украина не должна соглашаться на первое попавшееся предложение.

