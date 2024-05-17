Бундестаг одобрил планы по ослаблению строгих ограничений на фамилии

Немецкий парламент в пятницу одобрил планы по ослаблению строгих ограничений на фамилии.

Как пишет "Европейская правда, об этом сообщает AP.

Реформа этих правил в Германии должна вступить в силу в начале мая 2025 года после принятия верхней палатой парламента – Бундесратом, которая представляет правительства 16 земель страны.

Сейчас родители обязаны давать детям одну из своих фамилий. Один из партнеров в супружеской паре, но не оба, может добавить к своей фамилии имя другого партнера.

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Реформа позволит обоим партнерам взять двойную фамилию, с дефисом или без него, и их детям также взять эту фамилию. Родителям также будет разрешено давать детям двойную фамилию.

Новые правила, как и раньше, не будут позволять фамилии, которые являются более чем двусложными.

Законодательство также облегчит пасынкам и падчерицам или детям разведенных родителей смену фамилий и позволит использовать гендерно адаптированные формы фамилии для людей с именами из языков, в которых это является распространенным. Изменение пойдет на пользу лужичанам – коренному славянскому меньшинству на юго-востоке Германии.

Это также позволит использовать традиционные для фризского меньшинства отчество и имя по матери.

Осовременивание законодательства об именах и фамилиях было одним из обещаний нынешней правительственной коалиции в Германии после прихода к власти в конце 2021 года.

В прошлом году Министерство юстиции Германии предложило проект изменений в закон о супружеских именах и именах при рождении, который даст супругам больше свободы в изменении фамилий и их передачи детям.

В то же время комитет по правовым вопросам Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии одобрил законопроект, который предусматривает возможность предоставления детям двойной фамилии – это право отменили в 2013 году.