Глава МИД Эстонии ответил на угрозы Рамзана Кадырова

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на угрозы лидера Чечни Рамзана Кадырова ударить по балтийской стране "Кинжалами".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в четверг опубликовал в Telegram пост с призывом нанести ракетный удар по Эстонии. Политик был возмущен принятым в среду в Эстонии законом, который позволяет использовать активы российских граждан, замороженные на основании международных санкций, для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной.

В своем посте Кадыров отметил, что Эстония всегда отличалась антироссийской политикой. "Но спокойно наблюдать, как под боком пижится и тужится сосед, мечтая нанести максимум вреда твоей стране, мы тоже не имеем права, – написал он, добавив, что на такие шаги нужно реагировать решительно и жестко. – Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному ограблению нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара!"

Реклама:

Кадыров заявил, что "не стоит на все это смотреть, стиснув зубы, терпеливо или великодушно". "Уверен, результативные прилеты нескольких условных „Кинжалов" быстро приведут в чувство наиболее „горячие" эстонские головы", – подытожил он.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна признал, что слова Кадырова следует воспринимать как подтверждение того, что принятое решение о росактивах было правильным.

"Это очень ясно показывает, что мы идем единственно правильным путем", – сказал об угрозе Кадырова Тсахкна. Он напомнил, что подобные шаги Эстонии всегда сопровождались острой реакцией со стороны России.

Тсахкна пояснил, что Эстония хочет создать казус, согласно которому можно использовать замороженные активы России уже во время войны и передать их на поддержку Украины. И если еще полгода назад предложение Эстонии было встречено не так тепло, то сейчас все изменилось, и часть пакетов помощи США Украине также состоит из российских активов.

"Это одна из самых болезненных вещей, которых боится Путин", – добавил министр. Он заявил, что ко всем угрозам следует относиться серьезно, но Эстония будет продолжать этот путь. "Наша задача – привлечь Путина к ответственности и помочь Украине", – подчеркнул Тсахкна.

"Россия угрожала Европе и НАТО эскалацией в течение этих двух лет и еще дольше, – сказал министр. – Мы очень ясно говорим, что президент России Путин играет на наших страхах, но мы не боимся. Такие угрозы эскалации никогда не были реализованы, и нам нужно говорить с Путиным так, чтобы посмотреть ему прямо в лицо и сказать, какова правда на самом деле".

На прошлой неделе послы стран Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

Больше о плане Брюсселя читайте в статье Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам.