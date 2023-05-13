Зеленский: Ватикан прислал сигнал поддержки украинской "формулы мира" 

Президент Владимир Зеленский после общения с Папой Римским Франциском заявил, что получил сигнал поддержки украинской "формулы мира" от Ватикана.

Об этом Зеленский сказал во время общения с итальянскими СМИ в Риме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам главы государства, Папа Франциск знает позицию Украины относительно "формулы мира", и, сказал Зеленский, во время разговора понтифик прислал "сигнал поддержки" этой инициативы.

"Формула мира", которую я предложил еще во время индонезийского заседания "Большой двадцатки", именно она базируется на решении 10 кризисов. Она очень практична. Мне кажется, что я получил сигнал о поддержке от Ватикана. Это важно, и нас поддерживает также правительство Италии, много разных государств", – сказал президент.

"Сегодня именно такая задача – привлечь как можно больше стран на нашу площадку. Потому что предложений по миру еще будет много из разных стран. Надо базироваться на чем-то фундаментальном", – добавил Зеленский.

Как сообщала "ЕП", Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками во время встречи 13 мая в Ватикане.

Зеленский также объяснил Папе Римскому, что не может быть равенства между жертвой и агрессором.

Визит Зеленского в Ватикан состоялся после интригующих комментариев Папы Франциска в прошлом месяце, когда он намекнул на участие в мирной миссии – инициативе, которую не подтвердили ни Россия, ни Украина.



