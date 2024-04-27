Премьер Польши: Одна из ракет РФ упала в 15 км от нашей границы

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на субботу одна из атакующих Украину ракет России упала в 15 км от польской границы.

Об этом Туск написал в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Туск написал, что на Львовскую область сегодня ночью "упали десятки бомб и ракет". "Одна из них – в 15 км от нашей границы", – отметил он.

Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie? Реклама: April 27, 2024

Далее Туск подверг критике своего предшественника Матеуша Моравецкого, ведущего политика оппозиционной партии "Право и справедливость".

"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? И то, и то?", – отметил Туск.

Туск, по всей видимости, ссылался на конференцию национально-консервативных кругов CPAC (Conservative Political Action Conference) в Будапеште, на которой присутствовал бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.

Правительство венгерского премьера Виктора Орбана надеется, что европейские выборы принесут победу силам, критикующим помощь Украины и иммиграцию.

Власти Венгрии также рассчитывают на победу Дональда Трампа на выборах президента США, чье намерение урегулировать войну в Украине вызывает беспокойство.

Напомним, в связи с очередной волной российских воздушных атак на территорию Украины в ночь на субботу в Польше дважды поднимали в воздух свою и союзническую авиацию.