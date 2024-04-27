ВВС США заключили контракт на $13 млрд для разработки нового самолета "судного дня"

Военно-воздушные силы США заявили в пятницу, что они заключили контракт на 13 млрд долларов с компанией Sierra Nevada Corporation на разработку преемника E-4B, известного как самолет судного дня за его способность выжить в ядерной войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) предназначен для замены устаревших самолетов эпохи 1970-х годов, срок службы которых близится к концу, говорится в заявлении представителя американских ВВС.

Работы над SAOC будут проводить в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, они будут завершены в 2036 году.

Реклама:

Чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, система вооружения будет состоять из коммерческого реактивного двигателя, закаленного и модифицированного в соответствии с военными требованиями.

Обычно E-4B используется для транспортировки министра обороны США, но разработанный как мобильный командный пункт самолет способен противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям, что позволяет лидерам США отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации в стране.

E-4B также может осуществлять дозаправку в воздухе, имеет комнаты для конференций и брифингов, а также современное коммуникационное оборудование.

В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, по крайней мере, один из них постоянно находится в боевой готовности. Ожидается, что срок эксплуатации E-4B истечет в начале 2030-х годов.

Напомним, 26 апреля Германия и Франция утвердили план совместной разработки "танка будущего".

Германия также участвует в совместном проекте по созданию истребителя FCAS с Францией и Испанией.

Страны в 2022 году достигли договоренности о начале следующего этапа разработки FCAS – крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов евро.