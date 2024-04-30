Демократы в Палате представителей подтвердили, что не поддержат отставку спикера Джонсона

Лидеры демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США объявили, что будут блокировать попытку отправить в отставку спикера-республиканца Майка Джонсона, если она будет.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и еще двое представителей партии в совместном заявлении объявили, что будут блокировать попытку трампистки Марджори Тейлор Грин отправить Джонсона в отставку, если она выдвинет такую инициативу.

Реклама:

Перед этим во вторник состоялась встреча фракции демократов, где, по словам источников, выясняли позиции депутатов на случай попыток отстранить Майка Джонсона с должности. По словам одного из присутствующих, Джеффрис сказал, что депутаты могут голосовать по своему усмотрению.

Десятки демократов долгое время посылали сигналы о том, что готовы "спасать" Джонсона, если он вынесет на голосование пакет законодательства по помощи союзникам и партнерам США (который, как известно, уже принят).

Также звучат предположения, что Грин в итоге не реализует свои угрозы. После перерыва в работе Палаты представителей ее еще не видели в Капитолии.

Как известно, спикер Джонсон поставил на голосование пакет законодательства с помощью для Украины, несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.

Читайте также: За Трампа, Путина и теории заговора: все о Марджори Тейлор Грин, противнице Украины в Конгрессе США