Климатические активисты парализовали движение в аэропорту Мюнхена

Аэропорт Мюнхена ненадолго закрыли в субботу утром после того, как климатические активисты прорвались на его территорию и приклеились к взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщил представитель аэропорта, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Одна из двух взлетно-посадочных полос уже открыта, но будут задержки с осуществлением рейсов, сказал представитель аэропорта.

В серии постов в соцсети X (Twitter) от климатических активистов "Последнего поколения" показаны люди на взлетно-посадочной полосе с плакатами протеста.

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ℹ️ Die Regierung subventioniert die Flugbranche mit jährlich mehr als zwölf Milliarden Euro, hauptsächlich durch den Verzicht auf eine Kerosin- und eine Mehrwertsteuer. Knapp die Hälfte aller Flugtickets werden somit ausschließlich durch Steuergelder finanziert.



3/4 pic.twitter.com/C9ti6rfB9E — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2024

Представители "Последнего поколения" планировали заблокировать по крайней мере одну из двух взлетно-посадочных полос, чтобы помешать транспортному движению накануне Дня святой троицы.

Самолеты, которые должны были прибыть в субботу утром, были перенаправлены в другие аэропорты.

Немецкая полиция сообщила в субботу, что арестовала восьмерых климатических активистов, которые проникли на территорию аэропорта.

Ранее группа проводила подобные акции в нескольких немецких аэропортах.

Группа своими акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата.