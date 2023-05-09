ФБР уничтожило российскую шпионскую программу, которую та использовала 20 лет

Федеральное бюро расследований США во вторник сообщило о срыве масштабной кибершпионской программы российской Федеральной службы безопасности с использованием программы под кодовым названием "Змея".

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США, которое цитирует "Европейская правда".

Американские правоохранители считают, что шпионское средство использовало хакерское подразделение 16-го центра ФСБ под кодовым названием "Турла" в течение почти 20 лет.

Программа "Змея" была предназначена для похищения конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем в не менее 50 странах, которые принадлежали правительствам стран-членов НАТО, в частности США, а также журналистам и другим лицам, представляющим интерес для РФ.

Для ликвидации "Змеи" ФБР разработало операцию под кодовым названием "Медуза". В ее рамках шпионское приложение заставили перезаписывать собственный код, что и вывело его из строя.

Как передает Reuters, на брифинге перед объявлением американский чиновник, причастный к операции, назвал "Змею" "главным инструментом" кибершпионажа со стороны России.

Он выразил надежду, что в результате ликвидации программы Москву удалось "искоренить с виртуального поля боя".

Западные спецслужбы не первый год разоблачают российские хакерские группировки, которые контролируются спецслужбами или разведкой.

Как сообщалось, Великобритания считает, что хакеры, которые поддерживают Россию, стремятся нарушить или уничтожить британскую критически важную инфраструктуру.