Борису Джонсону не дали проголосовать на местных выборах, потому что у него не было документов

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не пустили на избирательный участок на местных выборах после того, как он забыл взять с собой удостоверение личности с фотографией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Джонсон хотел отдать свой голос в Южном Оксфордшире, где он живет со своей семьей и имеет зарегистрированную собственность. Там проходило голосование за нового комиссара по вопросам полиции и борьбы с преступностью, политической должности, ответственной за надзор за местным отделом полиции.

После неудачи Джонсон вернулся с удостоверением личности и смог проголосовать.

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Новые правила, требующие удостоверения личности с фотографией для голосования, были введены правительством Бориса Джонсона в Законе о выборах 2022 года.

Изменения были введены в прошлом году, а на местных выборах в мае 2023 года избиратели впервые должны были предъявить удостоверение личности.

По данным Избирательной комиссии, около 14 тысяч человек не смогли проголосовать на прошлогодних местных выборах в Англии из-за новых правил.

Существует 22 приемлемые формы удостоверения личности, включая паспорта, водительские права, проездные на автобус для пожилых людей или людей с инвалидностью и карточки Oyster 60+.

Люди, которые зарегистрированы для голосования, также могут подать заявку на получение бесплатного документа, известного как Сертификат избирательного органа.

Правительство также заявило, что намерено сделать удостоверение ветерана действительной формой идентификации избирателя после того, как некоторых бывших военнослужащих не пускали на избирательные участки.

Отвечая на вопрос о том, что Бориса Джонсона не пустили на участок, министр по делам Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис, который был его главным доверенным лицом, сказал: "Как человек, который хорошо знает Бориса, я не могу сказать, что это меня полностью удивило... Я знаю, что он просто пошел домой, взял удостоверение личности, вернулся на избирательный участок и проголосовал за консерваторов".

Избирательная комиссия заявила, что "большинство избирателей, которые хотели проголосовать, смогли это сделать", несмотря на требования по удостоверению личности.

В Великобритании в четверг, 2 мая, проходили местные выборы на фоне спекуляций в СМИ, что их результат может повлиять на позиции премьера Риши Сунака и его лидерство в Консервативной партии.

Перед этим стало известно, что Консервативная партия потерпит серьезное поражение на национальных выборах, которые ожидаются в этом году.