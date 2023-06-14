Байден и Столтенберг провели встречу: говорили о последствиях войны РФ против Украины
Президент США Джо Байден в Вашингтоне встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об итогах встречи сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что Байден и Столтенберг обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности и важность дальнейшего укрепления сил сдерживания и обороны НАТО.
"Они приветствовали поддержку, которую члены и партнеры Альянса оказывают Украине для ее защиты от российской агрессии", – говорится в сообщении.
Также во время встречи поднимался вопрос необходимости выполнения членами НАТО обязательств по оборонным инвестициям, подтвержденных на Уэльском саммите в 2014 году.
Кроме того, речь шла о скорейшем присоединении Швеции к НАТО.
Напомним, Байден перенес встречу со Столтенбергом в Белом доме из-за стоматологической процедуры.