Байден отложил встречу со Столтенбергом: разболелся зуб

Из-за стоматологической процедуры президент США Джо Байден перенес на вторник встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В воскресенье Байден сообщил, что испытывает боль в нижнем правом премоляре, то есть корневом зубе. Врачи, которые осмотрели рентгеновский снимок челюсти президента, решили удалить зуб.

Операцию проведут в стоматологическом кабинете Белого дома без наркоза, поэтому 25-я поправка к Конституции США, согласно которой в случае временной или полной недееспособности президента его обязанности исполняет вице-президент, не применяется.

Однако вице-президент администрации Байдена Камала Харрис все же проведет одно из запланированных мероприятий в понедельник для награждения команд-победителей Национальной ассоциации студенческого спорта США.

Как известно, Байден должен был принять генсека НАТО Йенса Столтенберга, чтобы обсудить подготовку к саммиту Альянса в Вильнюсе, а также поддержку Украины на фоне жестокой агрессивной войны России.

Столтенберг, который возглавляет НАТО с 2014 года, заявил в начале этого года, что уйдет с должности, когда в конце сентября закончится его нынешний срок полномочий.

Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.