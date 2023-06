Британская разведка сообщила об активизации тактической авиации РФ на фоне контрнаступления Украины

За последние две недели наблюдается увеличение количества боевых вылетов тактической авиации РФ, особенно над южной частью Украины, сообщает британская разведка.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, опубликованном в Twitter.

Как отметили в разведке, активизация тактической авиации РФ почти наверняка стала ответом на наступательные операции Украины, поскольку таким образом ВКС РФ пытается поддержать наземные войска воздушными ударами.

