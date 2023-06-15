ЕСПЧ одобрил практику досудебного заключения за разжигание ненависти в соцсетях

Европейский суд по правам человека признал правомерным содержание подозреваемых за разжигание ненависти в соцсетях под стражей до судебного приговора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Речь идет о деле гражданина Латвии Александра Гапоненко, который подал жалобу в ЕСПЧ из-за его содержания под стражей в контексте выдвинутых против него уголовных обвинений относительно "действий, направленных против национальной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или административного устройства Латвийской Республики способом, не предусмотренным Конституцией" и "разжигания национальной, этнической или религиозной ненависти либо вражды с использованием автоматизированной системы обработки данных", связанных с рядом его публикаций

Заявитель жаловался на то, что при установлении и продлении сроков содержания его под стражей национальные суды не оценили обоснованность подозрения в совершении им преступлений, в которых его подозревали, и не привели соответствующих и достаточных оснований для содержания его под стражей.

Он также жаловался на то, что содержание его под стражей составляло неоправданное вмешательство в его свободу выражения взглядов и, в частности, в его право распространять информацию и идеи.

Заявитель утверждал, что причины, приведенные для оправдания его содержания под стражей, были недостаточными. По его словам, действия, в которых его обвиняли, а именно публикации на его странице в Facebook, составляли законное осуществление им свободы выражения мнений.

В то же время правительство Латвии отметило, что заявитель подозревался, а впоследствии был обвинен в совершении очень серьезных преступлений, направленных против национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии, а также в разжигании ненависти.

Согласно решению, ЕСПЧ не видит никаких признаков произвола в обосновании областного суда. Суд приходит к выводу об отсутствии признаков нарушения в отношении ареста и предварительного заключения заявителя.

В ЕСПЧ отметили особый чувствительный социально-политический контекст, лежащий в основе публикаций заявителя. В частности, в своих постах в Facebook заявитель говорил, среди прочего, о якобы неизбежных насильственных конфликтах между латвийским государством и его русскоязычными жителями, а также о международном вооруженном конфликте, который может перерасти в ядерную войну между государствами-членами НАТО (включая Латвию) и РФ.

"В связи с этим Суд не может оставить без внимания тот факт, что Латвия является соседней страной России, которая в то время уже вторглась на территорию Грузии...и установила военный и политический контроль над частями Украины... В этих обстоятельствах следует отметить, что конкретная цель, на которую ссылался Региональный суд как на основание для содержания заявителя под стражей, заключалась в необходимости предотвратить повторение таких публикаций, которые prima facie могут представлять преступления, определенные национальным законодательством как тяжкие", – говорится в решении суда.

В ЕСПЧ отметили, что в свете конкретных обстоятельств дела, которые необходимо рассматривать в их совокупности, это основание не представляется произвольным или явно необоснованным.

Суд обратил внимание на относительно короткую продолжительность оспариваемой меры (четыре месяца и три дня), на существование периодического судебного пересмотра, а также на тот факт, что заявитель был немедленно освобожден после того, как следственный судья установил, что содержание под стражей больше не является оправданным.

"При этих обстоятельствах Суд признает, что вмешательство было "необходимым в демократическом обществе" для достижения его законной цели. Следовательно, этот аспект жалобы заявителя является явно необоснованным", – говорится в решении суда.

Александр Гапоненко в 2017-18 годах написал ряд постов в Facebook, которые касались отношений между Латвией и РФ, а также РФ и Западом.

Напомним, в мае ЕСПЧ постановил, что финские власти не нарушили религиозные права организации "Свидетели Иеговы", признав незаконной их практику сбора данных во время домашних визитов.