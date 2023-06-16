Албания легализует каннабис

Совет министров Албании в пятницу поддержал законопроект, который потенциально легализует использование каннабиса в медицинских и промышленных целях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу заявила, что вскоре будет создано агентство, которое будет контролировать процесс легализации каннабиса в стране.

"Целью этого законопроекта является регулирование и обеспечение процесса контроля и надзора за выращиванием, производством, переработкой и экспортом каннабиса, его побочных продуктов и конечной продукции", – заявила Манастирлиу в пятницу.

Решение о легализации каннабиса в Албании приняли после инициированного премьер-министром Эди Рамой "Национального опроса", раскритикованного за то, что он не является независимым. Согласно результатам, 61% албанцев поддерживают такой шаг.

Албания имеет длительную историю незаконного выращивания и торговли каннабисом после падения коммунистического режима. Село Лазарат на юге страны долгое время считалось неформальной "европейской столицей выращивания конопли".

Выращивание каннабиса до сих пор остается острой проблемой в Албании, а действующее правительство Эди Рамы обвиняют в сотрудничестве с наркоторговцами.