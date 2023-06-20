Сийярто говорит, что Венгрия не причастна к вывозу украинских пленных из РФ

Венгрия не причастна к вывозу из России 11 украинских военнопленных, которые сейчас находятся на венгерской территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Index.

Во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, комментируя ситуацию с украинскими пленными, Сийярто сказал: "Я думаю, что это хорошая новость, что они на свободе".

Он утверждает, что передача украинцев Венгрии состоялась после "дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых венгерское государство не принимало никакого участия".

"Эти люди свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать", – говорит Сийярто.

Он добавил, что переданные Венгрии пленные могут связаться с украинскими властями, "если они хотят".

19 июня в МИД Украины заявили, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

В то же время в администрации Орбана заявили, что якобы сообщали Киеву о передаче Венгрии украинских военнопленных, когда это произошло, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию.

Неофициально появлялась информация, якобы освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могли быть личной инициативой вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.