Сына Байдена обвинили в неуплате налогов и незаконном владении оружием

53-летний сын президента США Хантер Байден во вторник признал свою вину по трем пунктам федеральных обвинений, связанных с неуплатой налогов и незаконным владением оружием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Два пункта финансовых обвинений касаются неуплаты федерального налога на прибыль в установленный срок в 2017 и 2018 годах в размере 1,2 миллиона долларов, которые, как утверждал Байден-младший, он позже вернул.

Третий, самый серьезный пункт обвинения связан с тем, что в октябре 2018 года Хантер Байден владел пистолетом, при этом ложно заявив, что не употребляет наркотиков – позже он признался, что был кокаинозависимым в этот период.

За это предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, но поскольку Байден-младший заключил досудебное соглашение, его могут заменить на более мягкий приговор или штраф до 250 тысяч долларов.

Признание Хантером Байденом вины завершает длительное расследование Министерства юстиции США, начатое при президентстве Дональда Трампа в 2018 году. Это также означает быстрое рассмотрение дела в окружном суде штата Делавэр.

В Белом доме отказались комментировать ситуацию по существу, лишь подчеркнув, что президент и первая леди поддерживают Хантера Байдена в его стремлении "продолжать налаживать собственную жизнь".

Отметим, что это не единственное расследование, где фигурирует Байден-младший. Республиканцы в Палате представителей США самостоятельно проверяют зарубежную бизнес-деятельность сына президента, в том числе и причастность Байдена-старшего к ней.

Линия обвинений республиканцев основывается на том, что Хантер Байден полагался на влияние отца – ранее вице-президента США – для заключения бизнес-сделок, в частности с представителями Китая и Украины. Байдены официально отрицали, что такое влияние имело место.