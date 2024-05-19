Во Франции говорят об успехах операции по разблокированию пути к аэропорту в Новой Каледонии

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об успехе начального этапа операции по разблокированию дороги к аэропорту в заморской территории Новая Каледония, где продолжаются беспорядки.

Об этом он сообщил днем 19 мая в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Дарманен заявил, что с начала операции в субботу демонтировали 76 установленных баррикад.

Nouvelle-Calédonie : l’opération de dégagement de la grande route lancée hier a été un succès : 76 barrages détruits. Grâce aux 700 forces de l’ordre supplémentaires arrivées et aux 350 qui arriveront aujourd’hui, dont de nombreux militaires du GIGN et policiers du RAID, les… Реклама: May 19, 2024

"Благодаря дополнительным 700 правоохранителям подкрепления, которые уже прибыли, и еще 350, которые прибудут сегодня (...), действия в последующие часы усилятся", – сказал министр.

По его словам, задержали более 200 человек, и около 20 продуктовых магазинов смогли открыться из-за восстановления порядка.

"Нам известно, что для восстановления республиканского порядка нужно устранить еще много препятствий", – добавил министр.

Напомним, причиной беспорядков в Новой Каледонии, продолжающихся уже почти неделю, стала одобренная реформа избирательного права, по которой жители, прожившие в Новой Каледонии 10 лет, смогут голосовать на местных выборах. Местные пронезависимые силы считают, что это усилит профранцузских политиков в Новой Каледонии и приведет к дальнейшей маргинализации коренного народа канаков.

С 15 мая в Новой Каледонии ввели чрезвычайное положение. С пятницы туда начал прибывать большой контингент французской полиции с целью восстановить контроль над столицей заморской территории.

В субботу в силовых структурах Франции на условиях анонимности сообщили СМИ о еще одной смерти в результате беспорядков в Новой Каледонии, которая стала уже шестой.