Президент Грузии призвала к надежному контролю границы на случай волны миграции из РФ

Граница Грузии и России должна надежно контролироваться на случай новой волны миграции граждан России на фоне вооруженного мятежа в стране.

Об этом в Twitter написала президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что внимательно следит за развитием ситуации в РФ.

"Наша граница должна надежно контролироваться на случай возможной новой волны миграции", – добавила Зурабишвили.

