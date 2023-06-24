Президент Грузии призвала к надежному контролю границы на случай волны миграции из РФ

Граница Грузии и России должна надежно контролироваться на случай новой волны миграции граждан России на фоне вооруженного мятежа в стране.

Об этом в Twitter написала президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что внимательно следит за развитием ситуации в РФ.

"Наша граница должна надежно контролироваться на случай возможной новой волны миграции", – добавила Зурабишвили.

Monitoring closely the events unfolding in #Russia.



Our border has to be tightly controlled in view of possible new waves of migration. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 24, 2023

Ранее экс-премьера Георгий Гахария призвал созвать Совет нацбезопасности и закрыть границу с Россией. В то же время в правящей партии "Грузинская мечта" не видят причин для таких мер.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.