Президент Грузии призвала к надежному контролю границы на случай волны миграции из РФ
Граница Грузии и России должна надежно контролироваться на случай новой волны миграции граждан России на фоне вооруженного мятежа в стране.
Об этом в Twitter написала президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает "Европейская правда".
Она отметила, что внимательно следит за развитием ситуации в РФ.
"Наша граница должна надежно контролироваться на случай возможной новой волны миграции", – добавила Зурабишвили.
Monitoring closely the events unfolding in #Russia.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 24, 2023
Our border has to be tightly controlled in view of possible new waves of migration.
Ранее экс-премьера Георгий Гахария призвал созвать Совет нацбезопасности и закрыть границу с Россией. В то же время в правящей партии "Грузинская мечта" не видят причин для таких мер.
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.