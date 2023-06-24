Президентка Грузії закликала до надійного контролю кордону на випадок хвилі міграції з РФ
Кордон Грузії та Росії має надійно контролюватися на випадок нової хвилі міграції громадян Росії на тлі збройного заколоту в країні.
Про це у Twitter написала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє "Європейська правда".
Вона зазначила, що уважно стежить за розвитком ситуації в РФ.
"Наш кордон має надійно контролюватися на випадок можливої нової хвилі міграції", – додала Зурабішвілі.
Monitoring closely the events unfolding in #Russia.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 24, 2023
Our border has to be tightly controlled in view of possible new waves of migration.
Раніше експрем’єр Георгій Гахарія закликав скликати Раду нацбезпеки та закрити кордон з Росією. Водночас у керівній партії "Грузинська мрія" не бачать причин для таких дій.
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.