Президентка Грузії закликала до надійного контролю кордону на випадок хвилі міграції з РФ

Кордон Грузії та Росії має надійно контролюватися на випадок нової хвилі міграції громадян Росії на тлі збройного заколоту в країні.

Про це у Twitter написала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що уважно стежить за розвитком ситуації в РФ.

"Наш кордон має надійно контролюватися на випадок можливої нової хвилі міграції", – додала Зурабішвілі.

