Президентка Грузії закликала до надійного контролю кордону на випадок хвилі міграції з РФ

Кордон Грузії та Росії має надійно контролюватися на випадок нової хвилі міграції громадян Росії на тлі збройного заколоту в країні.

Про це у Twitter написала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що уважно стежить за розвитком ситуації в РФ.

"Наш кордон має надійно контролюватися на випадок можливої нової хвилі міграції", – додала Зурабішвілі.

Monitoring closely the events unfolding in #Russia.



Our border has to be tightly controlled in view of possible new waves of migration. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 24, 2023

Раніше експрем’єр Георгій Гахарія закликав скликати Раду нацбезпеки та закрити кордон з Росією. Водночас у керівній партії "Грузинська мрія" не бачать причин для таких дій.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.