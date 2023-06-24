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Президентка Грузії закликала до надійного контролю кордону на випадок хвилі міграції з РФ

Субота, 24 червня 2023, 17:00

Кордон Грузії та Росії має надійно контролюватися на випадок нової хвилі міграції громадян Росії на тлі збройного заколоту в країні.

Про це у Twitter написала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що уважно стежить за розвитком ситуації в РФ.

"Наш кордон має надійно контролюватися на випадок можливої нової хвилі міграції", – додала Зурабішвілі.

Раніше експрем’єр Георгій Гахарія закликав скликати Раду нацбезпеки та закрити кордон з Росією. Водночас у керівній партії "Грузинська мрія" не бачать причин для таких дій.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот. 

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