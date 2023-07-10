Эрдоган выдвинул еще одно требование для одобрения вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщает Daily Sabah.

"Сначала давайте откроем путь для Турции в Европейский Союз, а потом мы откроем путь для Швеции так же, как мы это сделали для Финляндии", – отметил Эрдоган.

Он добавил, что членство Швеции в НАТО зависит от выполнения указанных в трехстороннем соглашении требований.

Турция имеет самый длинный переговорный процесс по вступлению в ЕС. В 1964 году страна подписала соглашение об ассоциации с предшественником ЕС, Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), что обычно рассматривается как первый шаг к обретению статуса кандидата. Подав официальную заявку на вступление в ЕС в 1987 году, Турции пришлось ждать до 1999 года, чтобы получить статус кандидата на вступление. Начала переговоров о членстве Турции пришлось ждать еще шесть лет – до 2005 года – что является чрезвычайно долгим процессом по сравнению с другими кандидатами. С 2016 года переговоры о вступлении остановились.

Напомним, президент США Джо Байден провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В ходе переговоров Байден "выразил свое желание как можно быстрее видеть Швецию в НАТО".

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться во время саммита НАТО в Литве на следующей неделе в то время, как Анкара блокирует членство Швеции в Альянсе.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывал на то, что для вступления Швеции в НАТО еще надо устранить "пробелы" в переговорах с Турцией.

Перед этим генсек НАТО заявил, что провокационные акции с сожжением Корана в Швеции играют на руку лишь тем, кто не хочет вступления скандинавской страны в НАТО и стремится к расколу Альянса.