США согласились на формулу, которую предлагают для решения НАТО по Украине

США согласились с формулировкой, которую предлагают для решения саммита НАТО по Украине – хотя точно неизвестно, о чем именно идет речь.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил президент США Джо Байден в комментариях для прессы рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы согласились на формулировки, которые вы предложили о возможности Украины присоединиться к НАТО в будущем", – сказал Байден, не упоминая других деталей.

Столтенберг перед этим повторил, что союзники на саммите планируют послать сигнал Украине о том, что будут поддерживать ее столько, сколько необходимо, и что они "соглашаются относительно объединенного и позитивного сигнала" относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

По информации СМИ, вечером перед началом саммита союзники еще не имели согласованного решения относительно того, как ответить Украине.

Утром 11 июля Столтенберг выразил уверенность в положительной формулировке относительно членства Украины в коммюнике саммита и что этот вопрос согласуют "через несколько часов".

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".