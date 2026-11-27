Американский президент Дональд Трамп заявил, что назвал главу Кремля Владимира Путина "другом", поскольку "хочет заключить соглашение".

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Европейская правда".

Во время общения с прессой один из журналистов напомнил Трампу, что тот назвал Путина во время встречи в Китае своим "другом".

В этом контексте американский президент сказал, что назвал главу Кремля так, поскольку США "хотят заключить соглашение".

"Вы должны кое-что понять. Мы хотим заключить соглашение, мы хотим остановить убийства. Я мог бы сказать, что он мне не друг, но если я хочу заключить соглашение, то должен довести его до конца (...) Я мог бы подойти и сказать: "Вы мне не нравитесь", но тогда у нас будет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным", – сказал Трамп.

Он вновь повторил свои слова о том, что "самое большое препятствие для достижения соглашения заключается в том, что эти два лидера откровенно ненавидят друг друга".

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошёл в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Входя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Также американский президент заявил, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он развязал против Украины.

Кроме того, он заявил, что во время встреч с правителем РФ в Китае просил его остановить всю военную агрессию в Европе.