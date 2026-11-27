Трамп говорит, что назвал Путина "другом" ради соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что назвал главу Кремля Владимира Путина "другом", поскольку "хочет заключить соглашение".
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Европейская правда".
Во время общения с прессой один из журналистов напомнил Трампу, что тот назвал Путина во время встречи в Китае своим "другом".
В этом контексте американский президент сказал, что назвал главу Кремля так, поскольку США "хотят заключить соглашение".
"Вы должны кое-что понять. Мы хотим заключить соглашение, мы хотим остановить убийства. Я мог бы сказать, что он мне не друг, но если я хочу заключить соглашение, то должен довести его до конца (...) Я мог бы подойти и сказать: "Вы мне не нравитесь", но тогда у нас будет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным", – сказал Трамп.
Он вновь повторил свои слова о том, что "самое большое препятствие для достижения соглашения заключается в том, что эти два лидера откровенно ненавидят друг друга".
Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошёл в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Входя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.
Также американский президент заявил, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он развязал против Украины.
Кроме того, он заявил, что во время встреч с правителем РФ в Китае просил его остановить всю военную агрессию в Европе.