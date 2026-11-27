Датские правоохранительные органы арестовали 18-летнего юношу по обвинению в незаконном получении доступа к личной информации 11 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Инцидент, произошедший 23 ноября, удалось выявить благодаря новой системе технического мониторинга запросов, которая была внедрена после того, как посторонние лица получили доступ к 8,8 миллионам номеров Системы регистрации актов гражданского состояния (CPR) в начале октября.

Полиция Восточной Ютландии начала расследование, которое привело ее в небольшой городок к югу от Орхуса, где проживает 18-летний виновник утечки. Прибыв на место, полиция задержала его и предъявила обвинение непосредственно на месте.

У него изъяли телефон и компьютеры, которые будут тщательно изучены в рамках расследования.

18-летнего мужчину арестовали и взяли под стражу "за то, что он без разрешения получил доступ к Системе регистрации актов гражданского состояния, где ему удалось получить 11 000 идентификационных номеров", говорится в заявлении полиции.

Напомним, в октябре хакеры взломали реестр населения в Дании и получили доступ к персональным данным более 8 миллионов человек. Виновные в октябрьском взломе пока не установлены.

В ноябре во Фламандском регионе Бельгии произошла масштабная кибератака, в результате которой произошла утечка данных около 1,2 млн человек.

23 ноября Европейская комиссия заявила, что её учебная платформа EU Academy, позволяющая внешним пользователям проходить курсы по вопросам политики ЕС, подверглась кибератаке, о которой СМИ сообщали на прошлой неделе.