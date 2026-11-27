Число случаев российских диверсий на территории Европы выросло на 16% за год, прошедший до сентября 2026 года, причем все более квалифицированные диверсанты применяют более сложные методы использования взрывных устройств.

Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS), который цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

IISS отметил, что, хотя большинство операций по-прежнему осуществляют неквалифицированные новобранцы, группа полуквалифицированных исполнителей теперь использует более сложные методы. Речь идет, в частности, о самодельных взрывных устройствах с таймерами и дистанционными детонаторами.

В отчете подчеркивается, что количество случаев российских диверсий на территории Европы выросло на 16% за год, прошедший до сентября 2026 года.

"Аресты устраняют посредников, но вряд ли смогут сдержать российские разведывательные службы, которые ими руководят", – говорится в отчете.

Аналитический центр отметил, что Германия и Польша останутся странами, на которые чаще всего направлены атаки, поскольку их транспортные, логистические и промышленные сети имеют ключевое значение для снабжения Украины.

По новым данным, атаки на критическую инфраструктуру, в частности на военно-промышленную и транспортную, составили более половины зарегистрированных инцидентов в период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Согласно новым социологическим данным, 82% немцев рассматривают Россию как угрозу.

19 ноября стало известно, что Германия, Франция и Польша усиливают сотрудничество с целью защиты транспортной инфраструктуры Европы на фоне роста числа кибератак и диверсий – в частности, в отношении обнаружения вражеских дронов.

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