Норвегия и Британия выделят 5 млн евро на помощь Чернобыльской зоне

Норвегия и Великобритания анонсировали выделение 5 миллионов евро на поддержку развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

О финансовой помощи представители стран заявили во время заседания Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля. В ней принимала участие и украинская делегация, которую возглавил первый заместитель министра Александр Краснолуцкий.

Отмечается, что стороны договорились продолжать сотрудничество для ускорения подписания Рамочного соглашения между Украиной и ЕБРР с целью финансирования мероприятий по восстановлению условий безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения и объектах обращения с радиоактивными отходами в Украине, а также для поддержки долгосрочной безопасной эксплуатации этих объектов.

В целом Украину на заседании представляли представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, народный депутат Украины Сергей Магера, представители Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Уточняется, что заседание Ассамблеи прошло при участии также представителей Еврокомиссии, Международного агентства по атомной энергии, Бельгии, Норвегии, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции и других стран.

Ранее сообщалось, что Норвегия увеличивает поддержку ядерной безопасности и защищенности Украины в 2023 году на 250 миллионов норвежских крон (около 21,5 млн евро).

Перед этим стало известно, что Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.