Резников поговорил с Остином: Пентагон рассказал, о чем будет "Рамштайн" во вторник

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Алексей Резников и Ллойд Остин провели телефонный разговор в понедельник накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщили в Пентагоне, а также Резников в Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам главы украинского Минобороны, с Остиным он обсудил результаты Вильнюсского саммита НАТО и пути ускорения движения Украины к взаимосовместимости с Альянсом.

Также министры обсудили планы завтрашнего заседания в формате "Рамштайн" и ситуацию на поле боя и потребности украинской армии в вооружении и технике, в частности предоставление Соединенными Штатами кассетных боеприпасов.

